Mãe de Tiago Abravanel posta mensagem após relato dele sobre família no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mãe do ator e cantor Tiago Abravanel, 34, usou as redes sociais nesta terça-feira (1º) para mandar uma mensagem de apoio ao filho, que está confinado no Big Brother Brasil 22. O post aconteceu após ele afirmar não ser próximo do avô Silvio Santos e das tias, filhas do empresário.

"A verdade é essa. Não tenho uma relação com o meu avô e as minhas tias", afirmou ele na madrugada desta terça-feira. "Não posso implorar para ser amado se eu não construí um amor, uma relação. Eu só posso mudar se existir uma relação, e se não existe, não tem como mudar", continuou.

Cintia Abravanel, mãe de Tiago e primogênita do dono do SBT, não comentou detalhes sobre a declaração do filho, mas afirmou: "Estou com você até o fim!", ao lado de uma foto com Tiago e com vários emojis de coração. Segundo o artista, o Natal, por exemplo, é passado apenas com a mãe, as irmãs e sobrinhos.

A revelação de Tiago deixou outros participantes do reality surpresos. "Isso é muito forte. Nós que olhamos de fora não sabemos de nada disso", disse Rodrigo. Tiago ainda comentou que o público acredita que sua família é perfeita, igual a dos comerciais de margarina.

"Às vezes eu queria ter intimidade de ligar para ele [Silvio Santos] e falar: 'Vô, posso ir aí te dar um abraço?' Mas isso não existe, e eu senti essa dor por muito tempo até que eu entendi que estava tudo bem", continuou ele, que relembrou ter visto pelas redes sociais que não foi convidado para o Natal com o resto da família.

"Quando isso aconteceu virei uma página na minha vida. Pensei porque eu estava julgando esse Natal lindo dessa família sendo que eu nunca fiz parte daquilo?", afirmou. Segundo o artista, no entanto, sua mãe ainda "sofre muito" com a distância com o outro núcleo familiar.

Cintia Abravanel é fruto do casamento de Silvio Santos com Maria Aparecida Vieira Abravanel. O comunicador foi casado com a primeira esposa de 1962 a 1977, quando ela morreu. Juntos eles tiveram também Silvia, 50.

Já o segundo casamento de Silvio Santos, com Íris Abravanel, começou poucos anos após a morte de Maria Aparecida, em 1981. Juntos até hoje, os dois tiveram quatro filhas: Daniela, 45, Rebeca, 41, Patrícia, 44, e Renata, 37. Ao todo, Silvio é pai de seis mulheres.