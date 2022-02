Marco Pigossi faz aniversário e ganha surpresa na cama do namorado

"Feliz Dia de Ação de Graças. PS: choca zero pessoas", escreveu o ator na legenda da foto. O diretor publicou a mesma foto com a mensagem: "Grato por isso".

Pigossi assumiu o namoro com Calvani, em novembro do ano passado. Ele compartilhou uma foto de mãos dadas com o namorado em uma praia, na Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Marco Pigossi completou 33 anos nesta terça-feira (1º) e ganhou uma surpresa na cama do namorado, o cineasta Marco Calvani. Ele compartilhou nas redes sociais a foto de um buquê de flores e uma torta de frutas vermelhas com velinhas.

