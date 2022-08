Mãe de Elon Musk dorme na garagem quando visita filho bilionário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo e tiktoker Maye Musk, 74, mãe do bilionário da tecnologia Elon Musk, 51, revelou que dorme na garagem quando visita o filho, porque a casa está localizada na sede da SpaceX, no Texas, nos Estados Unidos, segundo o New York Post.

"Você não pode ter uma casa chique perto de um local de lançamento de foguetes", disse Maye ao The Times, acrescentando que o filho não está interessado em posses "de forma alguma" mesmo sendo a pessoa mais rica do mundo.

Em abril deste ano, Musk disse em um tuíte que "não possui uma casa no momento" e fica "na casa de amigos". O bilionário disse em outro tuíte que sua casa principal é alugada pela SpaceX, no valor de US$ 50.000 (cerca de R$ 250 mil), que está convenientemente perto da empresa no Texas.

Musk afirmou que começou a vender seus imóveis no verão passado para dedicar sua vida "a Marte e à Terra". Estou vendendo quase todos os bens físicos. Não terei casa ", ele tuitou em maio de 2020. Em outro post ele escreveu: "Não preciso de dinheiro. A posse apenas pesa", escreveu o excêntrico bilionário.

Ao contrário de seu filho, Maye revelou que não tem interesse em conhecer Marte. "Você tem que ter seis meses de preparação e isolamento e isso simplesmente não me atrai", disse ela ao canal. "Mas se meus filhos quiserem que eu faça, eu farei", acrescentou a modelo.