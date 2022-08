J.K. Rowling revela que recusou convite para especial de Harry Potter

Ativistas transgêneros dizem que as posições de Rowling são discriminatórias e não reconhecem as dificuldades que pessoas transgêneros e não-binárias enfrentam, mas algumas feministas argumentam que é vital manter espaços de um único sexo para proteger mulheres vulneráveis.

Rowling falou que, embora adore a atmosfera de "briga de pub'"do Twitter, agora ela tem uma "relação de amor e ódio" com a plataforma depois de ter se afastado dela durante um ano. "A mídia social pode ser muito divertida e eu gosto do aspecto do argumento do pub. Isso pode ser divertido, mas não há dúvida de que a mídia social é um presente para as pessoas que querem se comportar."

"Era sobre os filmes e não sobre os livros, com toda a razão. Era disso que se tratava o aniversário. Então ninguém disse para não fazer isso. Me pediram para fazer e eu decidi não fazer", disse a autora sobre a reunião.

