Brincadeira de Sarah Andrade com Bil Araújo gera confusão com ex-namorada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo da ex-BBB Sarah Andrade, 30, brincando com o colega de reality Bil Araújo, 30, gerou confusão, respostas em stories e exposição de conversa dela no Whats App. Tudo começou quando Sarah apontou para alguns bois na Festa do Peão de Barretos e disse para Bil que era a família dele.

"Olha ali, achei tua família! Teus primos, tudo!", disse Sarah rindo para Bill. Mas a brincadeira da ex-BBB irritou o ex-Fazenda Rico Melquíades que foi às redes sociais dizer que ela estava mandando indireta para a sua amiga, a ex-Fazenda Erika Schneider, dizendo que ela traiu Bil -eles terminaram o namoro.

Rico disse no stories do Instagram que não estava mais aguentando ver as pessoas atacando Erika e dando entender que ela traiu no Bil. "Sendo que isso não aconteceu, em nenhuma das partes. Mas todo o tempo o Bil fica soltando umas piadinhas, dando a entender que a Erika botou 'gaia'. Isso é muito feio, não é nem atitude de homem", disse o ex-Fazenda, que também é amigo de Bil.

Em vídeo postado no stories do Instagram, Rico expôs uma troca de mensagens com a ex-BBB. No texto enviado para Sarah ele diz que a brincadeira dela sugeria uma traição que Erika não cometeu. Sarah pareceu não ter gostado da mensagem e respondeu: "A carapuça serviu amigo". O ex-peão falou para a ex-BBB que pensava que ela era uma mulher verdadeira. "Quer defender seu amigo? Defenda, mas de uma forma justa, sem querer mentir", disse Rico.

Erika também se pronunciou no stories do Instagram sobre os boatos de traição ao ex-namorado. Ela, que é amiga de Sarah, falou que estão querendo caluniar a sua imagem em troca de "biscoito". "Querer me colocar como culpada, traidora e quem chifrou é demais porque mexe com meu caráter e minha índole. Relacionamentos acabam todos os dias", disse.