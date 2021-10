Madonna mostra o bumbum e deixa Jimmy Fallon envergonhado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Madonna, 63, deixou o apresentador Jimmy Fallon envergonhado ao levantar a saia e mostrar o bumbum durante a entrevista em seu programa.

A cantora divulga seu novo filme "Madame X". Durante o papo, ao vivo, a artista primeiro deitou na mesa do entrevistador. Na sequência, quando ele tentava cobrir o corpo de Madonna, ela se levantou e mostrou o bumbum para o público e as câmeras (veja o vídeo abaixo).

A cantora se divertiu com a situação no The Tonight Show. O apresentador quis saber sobre os rumores de que outras pessoas fariam um filme sobre sua vida, mas Madonna disse que decidiu assumir sua autobiografia.

"Muitas pessoas tentaram escrever filmes sobre mim, mas eles são sempre homens. A Universal me enviou um roteiro e eu li. Foi a porcaria mais superficial que já descobri. Estava dirigindo e pensando: 'Por que essas pessoas fariam um filme sobre a minha vida?'", contou.

"Não há ninguém nesse mundo que possa fazer um filme melhor sobre mim do que eu. Essa é apenas a verdade", disse ela a Fallon.

Em junho, Madonna fez uma apresentação em Nova York que surpreendeu seus fãs. Ela cantou com os seios à mostra na boate The Boom Boom Room, dando início à semana do orgulho na cidade.

"É a primeira vez que eu estou em uma festa com pessoas", disse a cantora ao comemorar a volta das atividades na noite norte-americana. Fãs e celebridades como Anderson Cooper, Andy Cohen, Emily Ratajkowski, Kaytranada e Honey Dijon participaram do evento.

A artista cantou as músicas "Hung Up" and "I Don't Search I Find". Em seguida, Madonna leiloou três fotos instantâneas com o ator Zachary Quinto. Apenas uma das selfies custou US$ 10 mil, o equivalente a cerca de R$ 50 mil.

Link da entrevista no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0XYQHB5Oy20