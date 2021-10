Gonzo estrela especial de Halloween dos Muppets

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Você está em São Paulo? É uma cidade muito bacana! Nós amamos o Brasil", diz Gonzo, o bicho azul e de nariz comprido que faz parte dos Muppets. Sim, para divulgar o especial de Halloween da trupe de fantoches foi escalado para dar entrevistas não o dublador e manipulador do boneco (Dave Goelz), mas o próprio personagem.

É ele o grande astro de "Muppets Haunted Mansion: A Festa Aterrorizante", que estreia nesta sexta-feira (8) no Disney+. No especial, ele e Pepe, o Camarão, decidem não ir à festa de Halloween onde estão Miss Piggy e Kermit (também conhecido no Brasil como Caco, o Sapo) para explorar uma mansão mal-assombrada.

"Já não era sem tempo", afirma Gonzo quando perguntado como é estrelar a própria produção, com os colegas fazendo só participações mais rápidas. "O Halloween é meu feriado favorito e eu o negligenciei por anos."

No especial, que está sendo lançado junto com um EP com três músicas originais, os personagens precisam enfrentar seus maiores medos para não ficar presos na casa habitada por fantasmas para todo o sempre. Porém, as gravações forem bem menos assustadoras, segundo o protagonista.

"Deixa eu te explicar: é um programa de TV, então aquelas coisas não estavam acontecendo mesmo", brinca. "E eu sempre me divirto em qualquer lugar, porque não sinto dor (risos)."

O momento mais assustador das gravações, no entanto, está na ponta da língua: "Foi o lanche do terceiro dia de filmagens (risos). Eles deram uma comida horrível pra gente naquele dia", revela. "Eu comi, mas depois tive que ir correndo pra casa."

O bicho de espécie desconhecida -ao contrário de outros Muppets, os criadores nunca esclareceram em que animal ele é baseado- não quis dar muitos detalhes sobre as sequências em que seu principal medo é revelado e como o superou. "Isso é spoiler", avisa. "Não vou falar sobre isso, tem que deixar um pouco de surpresa para o público."

A produção conta, entre seus diversos convidados especiais, com nomes de peso. Entre eles, estão Will Arnett (como O Fantasma Anfitrião), Yvette Nicole Brown (como A Motorista do Carro Fúnebre), Darren Criss (como O Cuidador) e Taraji P. Henson (como A Noiva).

"Meu Deus, é uma lista tão grande que nem consigo lembrar de todos", gaba-se Gonzo. "Ainda bem que você já tinha tudo anotado. Foram tantos astros convidados que quase que nós, Muppets, não conseguimos nossos papéis."

Yvette Nicole Brown, que ficou conhecida pela série "Community", contou como foi a experiência de atuar no especial. "Em primeiro lugar, foi um sonho que se tornou real", diz ao F5. "Eu amo esses personagens desde criança, então receber o convite foi tudo."

A atriz garante que não sentiu diferença entre contracenar com os bonecos e com pessoas de carne e osso. "Eles são reais, então é exatamente a mesma coisa", afirma. "Acho até que os Muppets são até mais preparados. Eles são ótimos de improviso, então quando alguma coisa dá errado eles são muito rápidos."

Ela dá como exemplo quando algo técnico tira a concentração dos atores. "Às vezes alguma coisa cai no cenário ou tem algum problema com a iluminação que faz com que os atores meio que saiam do personagem, mas isso não ocorre com os Muppets", compara.

A atriz, que tem um Kermit de pelúcia ao fundo enquanto dá a entrevista por videoconferência, fica numa saia justa quando perguntada sobre qual é o Muppet favorito dela. Com jogo de cintura, ela escolhe o colega de filme também presente na entrevista, e tratou de explicar porque não tinha em mãos o boneco do amigo: "É que eu sabia que você estaria aqui, Gonzo", brincou.

"Ótimo, estou muito honrado", responde o personagem. "Espero que essa parte tenha ficado bem clara na gravação", diz ao repórter.