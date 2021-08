Lulu Santos diz que cenário político aumenta sucesso de tudo que o opõe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Amores, sonhos e devaneios. Segundo Lulu Santos, 68, esse é o segredo para continuar compondo novas músicas, mesmo após mais de 40 anos de carreira. "A inspiração é a mesma de sempre: a vida e eu nela", contou o artista em entrevista à Folha de S.Paulo.

Aliado às letras, o cantor afirma que a receita para seu sucesso foi saber celebrar as conquistas "na dose certa" e não se deixar abater. Ele acredita, por exemplo, que a pandemia trouxe dificuldades para o cenário artístico, mas sem deixar todas as saídas obstruídas.

"Há algum sofrimento [neste cenário], porque não há como não haver. Por outro lado, olhe Luísa Sonza, Iza, Ludmilla... Não tem ninguém deitada ou se lamuriando. Pelo contrário: todas estão afirmando potência pessoal e criativa, e tampouco são as únicas", defende. Quanto ao cenário político, ele opina: "Se não anima, faz aumentar o volume, a estridência e também o sucesso de tudo o que se opõe à situação".

A escolha de pautar sua carreira desta forma deu certo: Lulu acumula dezenas de álbuns e hits lembrados até hoje. "Me orgulho em graus variados de cada passo desse caminho, tanto dos picos quanto dos vales, pois aprende-se muito com 'insucessos'", diz.

Parte do êxito também vem de sua versatilidade. Ao longo da carreira, ele soma parcerias com artistas diversos, como Rita Lee e Gabriel O Pensador. Mais recentemente, adicionou ao repertório dois grandes nomes da música pop jovem no Brasil: Vitor Kley e Luísa Sonza. "Sempre considero os convites e, via de regra, aceito de bom grado se estiver dentro de minhas possibilidades artísticas. Se não, não", explica.

A próxima colaboração, diz ele, será com o trio Melim, com quem o artista já gravou uma música, e agora prepara um single chamado "Inocentes", que integrará seu próximo EP, anunciado para este ano. O disco, que terá ainda o single "Hit" e uma faixa com Liminha, será o primeiro a ser lançado de forma independente, depois de décadas em gravadoras, como forma de ter mais controle sobre suas produções.

LULU DEPOIS DE CLEBSON

O mais recente sucesso de Lulu Santos foi "Hit", música declaratória para o marido Clebson Teixeira, 28. Nela, o artista diz que "teve sorte na vida" -também um reconhecimento de uma carreira bem-sucedida.

Lulu tornou o relacionamento dos dois público em julho de 2018 com uma foto nas redes sociais, e Clebson fez o pedido de casamento em janeiro de 2019. No mesmo ano, eles assinaram a união estável.

Questionado sobre seu crescimento pessoal desde o início do relacionamento, Lulu responde que, de forma simples, existe um Lulu "antes de Clebson" e outro diferente "depois de Clebson".