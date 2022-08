Leonardo DiCaprio e Camila Morrone terminam namoro após quatro anos

Antes de seu romance com a modelo de ascendência argentina, que é 22 anos mais nova, o ator namorou outras mulheres bonitas com grandes diferenças de idade, incluindo Bar Rafaeli, Blake Lively e Nina Agdal.

De acordo com o Page Six, um paparazzi flagrou a modelo fazendo uma expressão facial franzida, enquanto o ator parecia ouvir atentamente e mantinha o olhar fixo no chão. Não está claro quando o casal se separou oficialmente, mas DiCaprio foi visto de férias sozinho na Europa durante o verão.

A última vez que DiCaprio e Morrone foram fotografados juntos foi no fim de semana de 4 de julho. Eles estavam andando pela praia com seus cachorros, em Malibu, na Califórnia. Cerca de dois meses depois os sinais de tensão começaram a aparecer.

