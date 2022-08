Ex-editora da Vanity Fair processa Netflix por difamação em 'Inventando Anna'

Williams escreveu sobre suas experiências com a ex-melhor amiga Delvey, em 2018, para a Vanity Fair e, mais tarde, em um livro, "Minha amiga Anna". A série da Netflix é uma adaptação do texto da jornalista Jessica Pressler para a revista New York, que foi publicado após o artigo de Williams.

No processo, a ex-funcionária da Vanity Fair -que foi enganada em US$ 62 mil (cerca de R$ 318 mil) pela falsa milionária- diz que foi retratada de forma negativa, segundo a Vanity Fair. "[A Netflix] tomou uma decisão deliberada para fins dramáticos de mostrar Williams fazendo ou dizendo coisas na série que a retratam como uma pessoa gananciosa, esnobe, desleal, desonesta, covarde, manipuladora e oportunista."

