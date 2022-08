Acusada de gordofobia, ex-BBB rebate

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Participante do BBB22, Laís Caldas se envolveu em uma confusão nas redes sociais após uma conversa trocada com a sua mãe Cleusa. Ela não gostou de ser acusada de gordofobia após revelar que a parente anda preocupada com seu peso e fez uma brincadeira a chamando de 'baleia' usando um emoji. Nesta terça (30), a médica se defendeu das críticas dos internautas que a alertaram sobre o erro de relacionar a figura do animal com as pessoas gordas.

"Tem gente aqui hoje que está cheio de mimimi, hein! Queria dizer que não ofendi ninguém, falei algo de mim e de uma brincadeira entre eu e minha mãe ou agora vocês vão interferir até como eu ou minha mãe devemos chamar uma a outra?! Me poupe, vão procurar o que fazer", rebateu Laís Caldas.

A sister da 22ª edição do Big Brother Brasil contou antes que sua mãe estava preocupada com seu peso por conta das roupas pretas que têm usado nos últimos tempos e disparou:" Não me referi a pessoas, referi a mim! É só ler direito", finalizou ela a discussão.