Léo Modesto se corta, não entrega frango e é eliminado do Mestre do Sabor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Léo Modesto foi o quarto eliminado da terceira temporada do Mestre do Sabor. Ele se cortou, precisou de atendimento médico e não conseguiu empratar a tempo o frango que preparou na prova que valia a permanência no reality show culinário da Globo.

O paraense de 34 anos fazia parte do time de Kátia Barbosa. Ele havia sido selecionado para a atração após chamar a atenção com uma poqueca de pirarucu.

Na primeira parte do programa desta quinta-feira (3), os participantes disputaram a prova do Menu Confiança. Os times tiveram que preparar um menu completo (entrada, prato principal e sobremesa) usando sardinhas e palmito.

Nessa etapa, o menu "Coração do Mundo", da equipe de Rafa Costa e Silva, foi escolhido como o melhor. Entre os pratos, estava um falso ossobuco de pupunha com arroz socarrat de rabada. Com isso, o time do chef ganhou imunidade.

Por sua vez, Kátia Barbosa e Leo Paixão tiveram que salvar uma pessoa de suas respectivas equipes. Todos os demais participariam do segundo desafio da noite. Foram salvos Pedro Franco (time Kátia) e Bruna Martins (time Leo). Além deles, Cadu Moura estava imune por ter vencido a prova individual da semana passada.

Na sequência, começou a Batalha dos Cucas. Nessa prova, disputada de forma individual, os participantes precisavam fazer um prato usando o frango orgânico fornecido pelo patrocinador em 55 minutos.

Logo no começo, Léo Modesto se cortou e precisou ser atendido pelos médicos de plantão, ficando 25 minutos fora da prova. Ele voltou e conseguiu terminar o prato, mas, dentro do tempo proposto para a prova, acabou não colocando o frango em todos os pratos.

Ele conseguiu finalizar dois pratos, sendo que são necessários quatro ao todo. Um é utilizado para fazer as fotos oficiais e os demais para a degustação. Desse modo, apenas o prato de Kátia Barbosa chegou completo. A chef afirmou que o frango feito por ele estava saboroso.

Mesmo assim, o prato dele foi eleito o pior da noite. Tratava-se de um frango assado com beiju de legumes e farofa de dendê. Por outro lado, o melhor prato foi o de Carol Francelino. Era um peito de frango empanado com maionese de pequi e cebolinha. Ele fica imune na próxima semana.