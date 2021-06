Empresário de Bieber enfrenta batalha judicial sobre fundo de investimento

Braun, por sua vez, afirma que investiu US$ 5 milhões, o que incluiu pagamento anual de US$ 3 milhões de Comisar.

O processo tem ainda alegações de investimentos em outra empresa do grupo que concorreria com o fundo financeiro dos dois, a Scope Capital.

Comisar processa Braun, sua empresa Ithaca Holdings e o parceiro de negócios David Bolno por fraude e quebra de contrato. A queixa foi apresentada no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos.

