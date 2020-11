Laudo indica que Sean Connery morreu de insuficência cardíaca e pneumonia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atestado de óbito de Sean Connery aponta que ele morreu de insuficiência respiratória como resultado de pneumonia, velhice e fibrilação atrial, frequência cardíaca irregular que pode aumentar o risco de derrames, insuficiência cardíaca e outras complicações relacionadas ao coração. De acordo com a mulher do ator, Micheline Roquebrune, Connery morreu pacificamente, enquanto dormia, aos 90 anos.

O documento obtido pelo site TMZ indica ainda que o óbito do artista aconteceu no último dia 31 de outubro, à 1h30, na propriedade dele, nas Bahamas. Connery protagonizou filmes memoráveis como "O Nome da Rosa" (1986), "Os Intocáveis" (1987) e "indiana Jones e a Última Cruzada" (1989). Porém, o grande destaque foi como James Bond, nos primeiros filmes da franquia 007: "O Satânico Dr. No" (1962) , "Moscou Contra 007" (1963) e "Moscou Contra 007" (1963).

A arma usada por Connery no primeiro filme do espião britânico será a principal atração de um leilão em Hollywood em dezembro. A pistola semiautomática Walther PP, que assim como o modelo menor PPK se tornou uma das imagens mais conhecidas da franquia, deve sair por algo entre 150 mil e 200 mil dólares na venda de 6 de dezembro da Julien's Auctions em Beverly Hills, segundo informou a casa de leilões.

"A silhueta de 007 segurando esta arma se tornaria a imagem mais emblemática da franquia James Bond e uma das referências pop mais reconhecíveis de todos os tempos", disse Martin Nolan, diretor-executivo da Julien's Auctions, em um comunicado.