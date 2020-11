Record corta beijo triplo e entre mulheres do Game dos Clones e gera reclamações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem assistiu ao quinto episódio do Game dos Clones na Record não ficou sabendo que houve mais beijos entre os participantes do que os que foram exibidos pela emissora. O reality show, apresentado por Sabrina Sato, consiste em pessoas com características físicas parecidas disputando as atenções de um único participante do sexo oposto.

Como a produção também pode ser vista na Amazon Prime Video, alguns internautas perceberam os cortes. E reclamaram nas redes sociais que foi cortado um beijo triplo entre o dentista e cantor Thiago Luz, 27, e duas das "clones". Ao final do episódio, duas das sósias também ficaram entre si, o que tampouco foi mostrado pela Record.

Recentemente, a Record exibiu o beijo dado entre as participantes Mc Mirella e Stéfani Bays durante a festa realizada em A Fazenda 12. Porém, isso só ocorreu após a emissora ser alvo de protestos na internet com a hashtag #RecordHomofóbica porque a transmissão ao vivo do evento havia cortado a cena abruptamente.

Nas imagens mostradas, era possível perceber que o causador do constrangimento não passava de um "selinho" --as duas eram bastante próximas dentro do reality show, mas sempre se autointitularam como amigas.

Os fãs da dupla (os "Sterellas") lembraram que não foi a primeira demonstração de carinho entre elas a desaparecer no PlayPlus, serviço de streaming que supostamente exibe ao vivo tudo o que ocorre no programa. Em outra festa, realizada em 19 de setembro, outro beijo entre as duas foi vetado. Já um selinho entre os amigos Biel e Cartolouco, no dia anterior, também sofreu "censura".

Vale lembrar que na edição com anônimos do reality, Fazenda de Verão (2012-2013), duas participantes formaram um casal. Angelis Borges, que foi a campeã na ocasião, e Manoella Stoltz trocaram vários beijos e carinhos, mas passaram semanas sem que isso fosse mostrado na edição. De lá para cá, não houve outros casais formados por pessoas do mesmo sexo no programa.