Larissa Manoela e André Frambach são vistos juntos, e fãs torcem por romance

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os artistas André Luiz Frambach, 24, e Larissa Manoela, 20, foram fotografados juntos pela primeira vez na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (3). Eles contracenaram recentemente no filme "Modo Avião" (Netflix), e foram vistos trocando beijos e carinhos.

Nas fotos, os artistas aparecem com um grupo de amigos e também a cachorra de estimação do ator, uma Golden Retriever chamada Nala. Em conversa com o site Quem, o ator revelou que ele e Larissa estão envolvidos e "nos conhecendo, nos permitindo".

Nas redes sociais fãs e internautas comentaram e torceram pelo suposto romance. "Mano a Larissa Manoela ta ficando com o gostoso do André Luiz", escreveu um. "André Frambach é de longe o melhor namorido da Larissa Manoela", pontuou uma segunda. "Larissa Manoela e o André estão juntos, acho eles lindos desde o filme", escreveu outra.

"De todos os namorados da Larissa Manoela o André é mais gato disparado", comparou uma quarta internauta. "Ainda nem superei o término do André com a Rayssa [Bratillieri] e ele me aparece na praia com a Larissa Manoela", refletiu outra.

No final de junho Frambach anunciou o fim de seu namoro com a atriz Rayssa Bratillieri, 23. Os dois namoraram por dois anos e deram a notícia do rompimento pelas redes sociais. "Voltamos a ser apenas grandes e bons amigos. Ciclos se iniciam e se encerram e é preciso saber enxergar e respeitar seus finais."

Em fevereiro deste ano, Larissa Manoela também confirmou o rompimento com Leo Cidade, 24. Ela e o ator estavam juntos desde dezembro de 2017, e segundo comunicado "ambos entenderam que era o momento de seguir em frente, cada um por um caminho, sempre torcendo pela felicidade do outro".

Antes de Leo, a atriz namorou os atores Thomaz Costa, João Guilherme e Matheus Chequer. Leo também já teve namoros com pessoas públicas, como com a atriz Bruna Carvalho.

Larissa Manoela está atualmente na esperar para fazer sua estreia nas novelas da Globo. A ex-atriz de "As Aventuras de Poliana" (SBT) está escalada para "Além da Ilusão", que deveria ter começado as gravações em maio do ano passado, mas foi adiada devido à pandemia. Ela fará par romântico com Rafa Vitti, 25.