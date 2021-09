Armando Babaioff critica teste de elenco que exige do artista fama no Instagram

"A vilania me ganha, sim, pela possibilidade de jogo, da cena. Porque ele vai nesse lugar, quase didático, de criação do caos. É vivo, é intenso, é ridículo, é um desenho animado. Eu quero bons personagens, não existe um tipo que eu prefira mais, eu quero trabalhar."

"Isso aqui é o resumo do que virou a profissão de ator. Um teste de elenco que exige que as atrizes tenham mais de 10k seguidores. Às vezes me bate uma sensação ruim e me pego pensando que a nossa profissão já não existe mais", disparou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Armando Babaioff, 40, se revoltou ao publicar nas redes sociais uma mensagem de um convite para teste de elenco que exige do artista ter, no mínimo, 10.000 seguidores.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.