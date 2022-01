Juan Paiva se envolve em acidente de carro, relata dor na coxa, mas passa bem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Intérprete do personagem Ravi na novela da Globo "Um Lugar ao Sol", o ator Juan Paiva, 23, revelou ter se envolvido em um acidente de carro na noite de sábado (8). Porém, felizmente ele está bem. Segundo relato pelas redes sociais, Paiva retornava da casa de um amigo quando o carro em que estava como passageiro foi atingido por um outro num cruzamento. "Um outro carro veio na transversal e bateu na lateral desse [carro] que eu estava. Senti um lado da coxa, mas foi leve. Graças a Deus foi só um susto. Passo bem", disse ele. Na sequência, reforçou que seu estado de saúde é bom. "Livramento de Deus. Acredita", pontuou. Juan Paiva na novela vive o melhor amigo de Christian (Cauã Reymond). Alvo de elogios do diretor-artístico Maurício Farias, o ator estrelou também "M-8: Quando a Morte Socorre a Vida", premiado filme em cartaz na Netflix, com direção de Jeferson De.

