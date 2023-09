Jojo Todynho rebate comentários gordofóbicos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Jojo Todynho, 26, usou as redes sociais neste domingo (25) para rebater os comentários de internautas sobre a sua cirurgia bariátrica. A cantora se irritou com as críticas referentes à perda de peso. Muitas pessoas têm questionado se o procedimento teria dado certo, e a funkeira explodiu: "Nunca pedi opinião de ninguém sobre meu corpo porque ele é meu, e faço dele o que eu quiser", começou.

