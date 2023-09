Quem é Kaique Cerveny, affair de Juliette Freire

Ela afirmou que não considera ainda Kaique como "namorado". "Ele está no estágio probatório, no Direito, você leva um tempo para ser efetivado no cargo, acho necessário, senão você não conhece a pessoa direito", disparou Juliette.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Discreta com relação a sua vida pessoal, Juliette Freire foi flagrada novamente na companhia de Kaique Cerveny em um shopping na noite deste sábado (23), no Rio. Os dois não assumem o namoro, mas desde abril são vistos juntos. Mas, quem é o rapaz?

