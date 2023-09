Taylor Swift grita e torce por Travis Kelce na vitória do Kansas City Chiefs na NFL

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de muitos rumores sobre um possível romance entre Taylor Swift, 33, e o jogador de futebol americano Travis Kelce, 33, a cantora colocou mais lenha na fogueira. E tudo indica que os dois formam o mais novo casal badalado da mídia americana. Ela foi vista vibrando a cada jogada do atleta na vitória do Kansas City Chiefs em mais uma rodada da NFL (liga esportiva profissional de futebol americano dos Estados Unidos), neste domingo (24).

Em um vídeo compartilhado na página oficial da NFL, Taylor aparece comemorando no camarote do jogador no Arrowhead Stadium. A cantora veste a jaqueta dos Chiefs e surge feliz da vida ao lado da mãe de Travis, Donna Kelce. Kansas venceu por 41 a 10 o Chicago Bears.

Segundo a revista People, Kelce já até teria presenteado a cantora com uma pulseira com seu número. Na quinta-feira (21), durante uma entrevista ao programa The Pat McAfee Show, o apresentador perguntou sobre o relacionamento. O jogador não confirmou e também não negou. Ele só disse que "jogou bola na quadra da casa da cantora".

Kelce já havia comentado em julho, em um podcast, que tinha uma queda pela cantora, e que esperava conhecê-la após o show da turnê Eras Tour em Kansas City, Missouri. "Fiquei desapontado por ela não falar antes ou depois dos shows, porque ela tem que guardar a voz para as 44 músicas que canta", explicou Kelce. Na época, Taylor já estava solteira após uma rápida relação com o vocalista do The 1975, Matty Healy