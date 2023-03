Jojo Todynho escapa de trote em primeiro dia de faculdade: 'Não é pra mim'

Neste domingo (5), Jojo já tinha demonstrado empolgação com o início das classes e os planos com a profissão. "Quando eu me formar acabou essa palhaçada que homem não paga pensão, que homem bate em mulher. Eu vou ser delegada da DEAM [Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher]! Vou buscar em casa".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jojo Todynho gerou boas risadas, na noite desta segunda-feira (6), em seu primeiro dia de aula. Em publicações nos stories do Instagram, a apresentadora anunciou que iria para a faculdade começar seu curso de Direito. Horas depois, no entanto, ela surpreendeu seus seguidores ao dizer que estava indo direto para casa.

