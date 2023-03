Avril Lavigne e Tyga são flagrados aos beijos na Paris Fashion Week

O flerte entre eles já era conhecido. Recentemente, o casal tinha sido visto no estacionamento do restaurante Nobu, em Los Angeles, trocando abraços.

"Como pode a mesma garota Avril Lavigne que escreveu 'Don't Tell Me' estar namorando o Tyga, que já foi denunciado por violência doméstica", questionou um usuário. "Não acredito", disse outro.

