João Guilherme diz estar ao lado de Larissa Manoela em briga

A mensagem em questão foi enviada por Silvana a Larissa na véspera do Natal de 2022. "Esqueci de te desejar... que você tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira. kkkkkk", escreveu a pedagoga.

A artista, seu noivo, o ator André Luiz Frambach e a mãe dela foram intimados a depor pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) do Rio de Janeiro em um inquérito que investiga se Silvana cometeu racismo religioso em uma troca de mensagens com a atriz.

Agora, foi a vez do filho do cantor Leonardo manifestar apoio público a ela ao dizer que está de mãos dadas com a artista. "Eu sei que eu confio muito na Larissa, sempre foi a pessoa que eu estive mais próximo. Confio no coração dela, na educação que ela tem. Então estou com ela."

