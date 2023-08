Miguel Falabella passa mal e abandona espetáculo

Nos comentários, os amigos e seguidores mostraram preocupação com o ator. "Melhoras, amor", escreveu Ingrid Guimarães. "Querido, saúde! Você é imenso para esse país e para os seus colegas!", afirmou Zélia Duncan. "Miguel do céu?.", se assustou Marisa Orth. "Não sabia, amor meu! Esse tempo está doido mesmo, frio e calor, tudo ao mesmo tempo... puxado! Se cuida! Te amo", escreveu Danielle Winits.

O ator, que relatou que forçou a barra, contou sobre a queda na pressão. "Tive uma queda de pressão no meio do show, logo no início, na verdade, mas já estou bem. Fui medicado, está tudo 100%. E Kiss me, Kate continua no Teatro Villa Lobos", disse ele.

Em um vídeo publicado no Instagram, o ator detalhou o mal-estar que sentiu assim que havia começado a peça de teatro. "Ontem (sexta-feira), eu passei mal durante o espetáculo, porque eu estava com febre. Forcei a barra de fazer, não devia ter feito", disse ele.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Miguel Falabella, 66, passou mal e abandonou o espetáculo "Kiss Me, Kate" no Teatro Villa Lobos, em São Paulo. O ator teve uma queda de pressão e precisou deixar o palco.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.