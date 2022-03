Jessi, Lina e Natália choram por dor na Prova do Líder no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após aproximadamente nove horas desde o início da Prova do Líder, alguns competidores estão sofrendo com a dificuldade da resistência. As Comadres Lina, Jessi e Natália chegaram a chorar em alguns momentos do desafio.

"Eu não vou desistir", dizia Natália enquanto chorava segurando o batom da Avon, patrocinadora da prova. Após Arthur Aguiar ser eliminado da prova, Pedro Scooby incentivou Jessi a não desistir. "Força Jessi, bora! Fecha o olho", disse o surfista.

Gustavo foi o 1º participante que deixou a Prova do Líder que começou na noite desta quinta-feira (24). Ele saiu da prova de resistência após cerca de 7 horas e meia de competição. O brother afirmou estar com necessidades fisiológicas e dores no braço, e saiu aplaudido pelos companheiros de confinamento.

Nesta semana, os brothers terão de segurar um batom gigante, sem soltá-los, enquanto passam por situações adversas e elementos inusitados, como água e vento. Como já diz o nome, ganha quem resistir por mais tempo segurando o produto.

A dinâmica não terá um limite de máximo de tempo estabelecido, diferente de como foi a vitória de Lucas. Desta vez, não houve veto do líder e todos os brothers participam da prova. Com isso, a ordem dos participantes foi definida em sorteio.