Cauã Reymond dá spoiler sobre o final de 'Um Lugar ao Sol'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cauã Reymond publicou um vídeo em suas redes sociais que estava gravado há pelo menos um ano e guardado a sete chaves para o desfecho de "Um Lugar ao Sol", novela de Lícia Manzo que termina nesta sexta-feira (25). Nas imagens, o ator aparece todo ensanguentado, fruto de maquiagem feita para a gravação do acidente de carro que fechou o penúltimo capítulo da trama, nesta quinta-feira (24).

"Oi pessoal, tudo bem? Tô fazendo esse 'Stories' quase um ano antes de vocês estarem assistindo a essa sequência pra dizer que foi um dos trabalhos mais difíceis que eu já fiz até hoje, mais cansativos. Christian Renato, Renato Christian fez muita muita coisa errada, e me deu um trabalho danado, e é por isso que eu tô assim. Isso é maquiagem, óbvio", diz Reymond.

"Hoje é o penúltimo dia [de gravação] e eu queria agradecer a todo mundo que tá assistindo à novela, que tá acompanhando essa saga, não só do meu personagem, mas de todos os personagens de 'Um Lugar ao Sol'. E vai ficar saudade", completa.

O ACIDENTE

Neste penúltimo capítulo, Christian assiste de longe a uma cena de namoro entre Lara (Andréia Horta), sua amada, e Ravi (Juan Paiva), seu irmão de criação, único personagem a quem confiou o segredo sobre a troca de identidade com Renato, o irmão gêmeo rico, que morreu no começo da novela. Christian espera que Lara se afaste e chama Ravi para entrar no carro, iniciando daí uma discussão com o irmão enquanto dirige em alta velocidade, alcoolizado.

A sequência prenuncia o acidente e não decepciona o espectador. O carro capota várias vezes, mostrando os dois de pontacabeça, ainda de cinto de segurança, quando vem outro carro na estrada e acerta em cheio o automóvel capotado.

A sequência que reserva o suspense sobre esse desfecho da trama das nove da Globo ficou para esta sexta (25), quando vai ao ar o último capítulo do enredo. Christian morre? Ravi morre? Ao que consta, não, mas foram gravados mais de um final para a produção e não convém apostar tão alto na sobrevivência dos dois.

De toda forma, como isso é novela, e não filme europeu, é pouco provável que a autora se esquive de dar um desfecho claro aos dois personagens, com alguma punição a Christian. E a morte, no caso dele, talvez não fosse um castigo à altura dos erros cometidos.

PANDEMIA E OBRA FECHADA

"Um Lugar ao Sol" foi totalmente gravada antes de estrear, a fim de dar à Globo a segurança de que a novela não seria interrompida, como aconteceu com a antecessora, "Amor de Mãe", em razão da pandemia. Como a produção começou ainda antes do processo de vacinação contra a Covid, os cuidados para evitar contaminação no set cumpriram os mais rigorosos protocolos de higiene.

Neste momento, com a baixa no número de mortes e internações, consequência direta da vacinação no Brasil, a emissora começa a retomar o princípio de obra aberta para suas novelas, o que permite adaptar a história e seus personagens ao gosto do público, no decorrer da trama. "Pantanal" estreará com boa frente de gravações já realizadas, mas ainda longe de serem concluídas, caso que se aplica também a "Além da Ilusão", novela das seis que estreou no início do ano.