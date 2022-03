Anitta pede empenho de fãs para 'tirar Bolsonaro' do governo

A campanha informal e espontânea movida pelos artistas ocorre após o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, registrar o menor número de adolescentes de 16 e 17 anos com título de eleitor da história. Se em 2018, ano das últimas eleições presidenciais, esse número era de 1,4 milhão de pessoas em fevereiro, neste ano apenas 830 mil indivíduos da faixa etária tiraram o documento no mesmo mês.

"Meu Deussssss. Quero esse mesmo empenho pra tirar o bolsonaro hein Brasiiiiilll", escreveu Anitta. Na quarta-feira (23), ela também havia falado sobre o assunto na mesma rede social: "Então agora é isso, me pediu foto quando me encontrou em algum lugar? Se for maior de 16, eu só tiro a foto se tiver foto do título de eleitor", escreveu.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta, 28, tem recebido apoio dos fãs desde que entrou, na última semana, para o ranking de Top20 músicas mais ouvidas atualmente no Spotify, com "Envolver".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.