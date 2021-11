Jaqueta de Rico ganha perfil com mais de 150 mil seguidores em A Fazenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jaqueta rasgada de Rico Melquiades em Fazenda 13 continua dando o que falar. Agora, a peça de vestuário ganhou uma conta oficial nas redes sociais que já conta com mais de 150 mil seguidores.

A brincadeira a partir de agora é descobrir se a roupa passará o número de seguidores da própria modelo. Atualmente, ela conta com mais de um milhão de fãs.

Dayane Mello rasgou a jaqueta de Rico Melquiades com uma faca, na tarde de segunda-feira (15). Ela fez isso depois de discutir com o peão, que a chamou de cobra e expôs todas as críticas sobre os participantes do reality.

A modelo, que estava na cozinha da sede da fazenda com Valentina, foi até o quarto onde Rico e outros peões descansavam. Ela observou que ninguém estava vendo, foi até a cozinha, pegou uma faca e rasgou a jaqueta do peão. Ele ainda não viu que a jaqueta foi danificada.

Valentina chamou a atenção da modelo ao ver o que ela fez. "Dayane, pode parar! Se você fizer isso, você vai perder a razão. Eu não acho graça", disse ela. Dayane respondeu colocando o dedo na boca pedindo silêncio: "Ninguém viu! Eu não fiz nada", disse rindo.

Rico, Aline, Solange e Valentina foram os peões indicados para disputar a sétima roça desta temporada de Fazenda 13 (Record), na noite desta terça-feira (16). O peão mais votado pela casa sentou no banquinho e puxou um dos moradores da baia para a berlinda. O quarto foi indicado pela dinâmica do resta um. O fazendeiro Gui Araújo indicou Aline Mineiro direto para a roça justificando que ela não se posiciona no jogo para não se indispor com as pessoas.

Aline disse que não esperava o voto do fazendeiro, mas que não se arrepende da sua postura no jogo. "Se pudesse voltar atrás, eu faria tudo do meu jeito e me distanciaria de pessoas que se tornaram tóxicas para mim", disse a peoa.