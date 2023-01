Jão recebe Pitty e promete novos álbum e turnê no Festival de Verão Salvador

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O cantor Jão afirmou que vai lançar um novo álbum e uma nova turnê em breve durante show no Festival de Verão Salvador. Ele se apresentou neste domingo (29), e dividiu o palco com Pitty.

Ele fez a promessa já no fim da apresentação, quando cantou "Meninos e Meninas", seu sucesso de 2013. O paulista reuniu uma multidão de jovens, em maior número neste segundo dia de evento, em comparação com o sábado, que teve shows de Ivete Sangalo com Luedji Luna, Caetano Veloso com Gilberto Gil e Criolo com Ney Matogrosso, entre outros.

Jão cantou depois de Saulo e Marina Sena. A apresentação começou apoteótica, introduzindo um palco onde o artista emergia de uma decoração repleta de tentáculos de polvo e embalando sucessos como "Santo" e "Não te Amo".

Em Salvador, o cantor de 28 anos recebeu a soteropolitana Pitty para uma colaboração. Ela chegou sem muitas apresentações, e puxou uma série de hits nostálgicos --todas lançadas cerca de duas décadas atrás.

No palco de Jão, Pitty cantou "Equalize", "Me Adora" e "Máscara", alimentando uma repertório do cantor, movido pelas dores do amor. O ineditismo da parceria se fez sentir, sobretudo quando Jão tentava harmonizar nas canções de Pitty, mas não atrapalhou o embalo do público --que inclusive repetia gritos de "bonito" e "gostosão" ao cantor.

O espetáculo acabou com uma trinca de faixas de Jão, incluindo "VSF", "Meninos e Meninas" e "Idiota". Enquanto na primeira uma mesa de jantar foi colocada no palco, a última contou com a volta de Pitty.