Luisa Sonza recebe Alcione no Festival de Verão Salvador em encontro de gerações

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Luisa Sonza promoveu um encontro de gerações ao dividir o palco com Alcione no Festival de Verão Salvador, que acontece neste fim de semana na Bahia. A cantora mais jovem vestiu uma camiseta com o rosto da veterana, e elas protagonizaram um momento de fossa coletiva no evento.

"Estou nervosa para esse momento. Chegou a hora de chamar minha convidada mais do que especial, uma das maiores cantoras, interpretes da história desse país e desse mundo", disse Sonza ao chamar Alcione.

A maranhense respondeu dizendo que a parceira era "pequena, tão bonitinha, cantando tão bonitinho".

Antes da colaboração, Sonza já havia cantado a fatia de seu repertório que aborda o sofrimento por amor. Ela cantou "Hotel Caro", parceria com Baco Exu do Blues, "Melhor Sozinha", com Marília Mendonça, e "Penhansco", antes de perguntar se o público estava "muito mole".

De fato, o show de Sonza agradou mais à parcela mais jovem da plateia, em maior número neste domingo (29), em relação ao sábado, que teve cerca de 40 mil presentes, segundo o evento. Outra parte do público conversava durante as performances, arrastadas com diálogos com o público e interlúdios instrumentais e dançantes.

Quando Alcione subiu ao palco, todo o Parque de Exposições cantou junto com a dupla. Com o rosto da maranhense na camiseta, Sonza dividiu os vocais em "Você me Vira a Cabeça", deixou a parceira cantar sozinha "Meu Ébano", e voltou para "Você me Vira a Cabeça" e "A Loba".

Alcione botou a plateia para cantar num dos momentos de karaokê ao ar livre do fim de semana em Salvador. A sambista saiu ovacionada, agradecendo o público baiano.

Na reta final, Sonza puxou seu repertório mais dançante, incluindo "Anaconda" e sua parceria com Pedro Sampaio, "Atenção". Foi quando a apresentação evocou a dança da plateia, e a cantora foi parar nos braços do povo.

Ela ainda disse que seu tempo estava esgotado, justificando que não conseguiu incluir mais músicas no repertório -como "Cachorrinhos". Encerrou batendo cabelo com seus dançarinos e pedindo para tirar uma foto com a multidão.