Italo Ferreira posa sem camisa com ouro no peito e arranca suspiros na internet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Campeão olímpico em Tóquio e detentor da primeira medalha de ouro do surf na história dos Jogos, o surfista Italo Ferreira, 27, posou em suas redes sociais sem camisa e com a tão desejada medalha dourada no peito.

Com isso, o atleta potiguar, que conta com mais de 2 milhões de seguidores, arrancou suspiros de fãs. "Literalmente um ouro", escreveu uma seguidora. "No meu coração você já era gold", postou uma outra.

"Além de um grande surfista, é um grande gostoso! Parabéns", publicou uma outra seguidora. "Por responsabilidade jurídica, eu nem posso dizer em voz alta o que faria com esse homem", disse um seguidor mais ousado.

A celebração do primeiro ouro olímpico da história do surfe teve muito choro, mortal no pódio e lembranças da avó. Italo Ferreira saiu do mar da praia de Tsurigasaki carregado nos ombros, festejando a conquista inédita. Quando parou na primeira câmera de TV, desabou a chorar logo na segunda pergunta.

"Eu queria que a minha avó estivesse viva para ela ver isso. Para ver o que eu me tornei, o que eu consegui fazer", disse assim que conseguiu falar alguma coisa.

No primeiro pódio da história do surfe em Olimpíadas, já com a medalha de ouro no peito, Italo pediu licença para extravasar. Deu um mortal e acenou para os presentes, agradecendo a todos pelo apoio.

Link para a foto no Instagram: https://www.instagram.com/p/CR3rRRuIhaa/