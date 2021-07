Festival de Toronto terá Benedict Cumberbatch, Anya Taylor-Joy e brasileiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Festival de Toronto anunciou nesta quarta (28) mais uma leva de filmes que serão exibidos no evento, um dos mais importantes dedicados ao cinema no mundo, e que acontece entre os dias 9 e 18 de setembro em formato híbrido.

Na nova lista, aparece o longa-metragem brasileiro "Medusa", de Anita Rocha da Silveira, que foi exibido no Festival de Cannes no começo do mês. A trama acompanha uma jovem que se esforça para manter a aparência de mulher perfeita, resistindo às tentações que aparecem à sua frente. O título figura na mostra Contemporary World Cinema.

O Brasil ainda será representado por duas coproduções assinadas pelo carioca Rodrigo Teixeira, da RT Features, e que também foram exibidas no evento francês. São elas "Bergman Island", da francesa Mia Hansen-Love, nas sessões especiais, e "Murina", da croata Antoneta Alamat Kusijanovic, na Contemporary World Cinema.

Adaptação do premiado musical da Broadway, "Dear Evan Hansen" será o filme de abertua desta edição do Festival de Toronto. Na principal mostra competitiva do evento figuram ainda "Belfast", filme de Kenneth Branagh com Judi Dench; "The Electrical Life of Louis Wain", de Will Sharpe, com Benedict Cumberbatch e Claire Foy; "Last Night in Soho", de Edgar Wright, com Anya Taylor-Joy; "The Mad Woman's Ball", dirigido e estrelado por Mélanie Laurent; o documentário "Jagged", sobre Alanis Morissette, e, acredite se quiser, "Clifford: O Gigante Cão Vermelho", adaptação do desenho animado homônimo.

Nas outras mostras, estão vários longas que foram destaques no Festival de Cannes, como "Drive My Car", de Ryusuke Hamaguchi; "The Worst Person In The World", de Joachim Trier; "Tre Piani", de Nanni Moretti, e "Paris, 13th District", de Jacques Audiard.

Destaque ainda, nas sessões especiais, para "The Power of the Dog", de Jane Campion, também com Cumberbatch no elenco; "The Eyes of Tammy Faye", com Andrew Garfield e Jessica Chastain; "Sundown", em que o mexicano Michel Franco dirige Tim Roth, e "Petite Maman", da francesa Céline Sciamma.

A lista completa de filmes pode ser encontrada no site do Festival de Toronto.