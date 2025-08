Isaac Karabtchevsky celebra 50 anos da Petrobras Sinfônica em concerto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O maestro Isaac Karabtchevsky, de 90 anos, sobe ao pódio do Teatro Cultura Artística, neste sábado (2), às 20h, para reger a Orquestra Petrobras Sinfônica (Opes) em um programa que comemora as cinco décadas de existência do conjunto.

A noite se inicia com a "Abertura" da ópera "La Gazza Ladra", de Rossini, que se combina com a "Sinfonia nº 5", de Tchaikóvski. Os 185 anos do nascimento do compositor russo estão sendo festejados por várias orquestras nesta temporada.

Mais importante maestro do Brasil, Karabtchevsky foi aclamado nos palcos da Europa e trilhou carreira internacional. Há quatro décadas, assumiu o comando da Orquestra Tonküstler, de Viena, apresentando-se no Musikverein. Na mesma cidade, regeu óperas na Staatsoper, a Ópera Estatal, e se tornou diretor do Teatro La Fenice, em Veneza. Em 2004, assumiu a Orchestre National des Pays de La Loire, na França.

Fundada em 1972 pelo maestro Armando Prazeres, a Opes apresenta-se, com regularidade, nos palcos do Rio de Janeiro e faz turnês pelo Brasil. Já tocou com solistas renomados, como a pianista portuguesa Maria João Pires e o violoncelista brasileiro Antônio Meneses.