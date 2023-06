Irmão de Lana Del Rey diz que irá se mudar para o Brasil e faz tatuagem em homenagem ao país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Charlie Grant, o irmão mais novo de Lana Del Rey, deve estender sua passagem pelo Brasil. Enquanto acompanha a artista em suas apresentações no Rio de Janeiro e São Paulo, ele informou os seus seguidores que pretende se mudar para o país em breve. A novidade foi compartilhada em publicações em seu perfil nas redes sociais, neste sábado (4).



​No final da manhã, Grant publicou uma selfie com o texto, que misturava inglês e português: "Brasil amo tanto. Estou movendo here. E eu estou chegando com grandes planos, estilo americano."

Já por volta das 18h deste sábado, o produtor musical publicou um vídeo fazendo uma tatuagem em sua barriga com a palavra "Brazil".

Nesta semana, ele demonstrou estar gostando do Brasil, em diferentes passeios -Grant publicou imagens no Rio Amazonas e no Rio de Janeiro. "Cristo veio e limpou tudo de ruim em mim naquele momento, tudo... Foi amor incondicional. Eu nunca soube o que era isso de forma alguma, ou algo próximo a isso, até agora", escreveu ele, sobre o monumento na capital fluminense.