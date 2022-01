'Hora do bumbum', diz Britney Spears ao publicar mais fotos seminua

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Britney Spears, 40, publicou neste domingo (9) fotos em seu perfil do Instagram, mostrando as costas nuas e uma calcinha fio dental vermelha. A princesa do pop também usava salto alto e deixou os cabelos soltos para os registros. "Hora do bumbum", escreveu na legenda. O carrossel de fotos trazia poses da cantora em frente ao banheiro e ao seu quarto e, na última foto, um par de luvas e uma rosa. Ela desativou os comentários nessa publicação. Na quinta-feira (6), Britney postou fotos nua, usando apenas um colar e meias brancas. Ela cobriu o mamilo esquerdo e as partes íntimas com emojis. "A energia de uma mulher livre que nunca se sentiu melhor", escreveu a cantora na legenda.

