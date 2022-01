Bob Saget, de 'Três É Demais', morre aos 65 anos

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - O comediante Bob Saget, que interpretou Danny Tanner na sitcom "Três É Demais", morreu neste domingo (9), aos 65 anos, em Orlando, nos EUA. A morte foi confirmada pelo departamento de polícia da cidade, mas a causa ainda é incerta. "Hoje cedo, a delegacia foi acionada para ir ao Ritz-Carlton Orlando por meio de uma ligação sobre um homem inconsciente em um quarto do hotel. O homem foi identificado como Robert Saget e declarado morto no local. Os detetives não encontraram sinais de crime ou uso de drogas neste caso", escreveu a Orange County por meio do Twitter. Em setembro de 2021, o comediante iniciou uma turnê de stand-up pelos EUA, que se estenderia até junho deste ano. Em sua última publicação nas redes sociais, ele agradecia a presença do público no seu show em Jacksonville, também na Flórida. "Estou de volta à comédia como quando eu tinha 26 anos. Acho que estou encontrando minha nova voz e adorando cada momento disso." Saget foi o protagonista de "Três É Demais" durante oito temporadas, de 1987 até 1994. Ele também foi o primeiro apresentador do "America's Funniest Home Videos" -- uma espécie de Videocassetadas norte-americana -- e narrou a série "How I Met Your Mother", que teve nove temporadas.

