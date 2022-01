Zendaya alerta fãs antes de estreia da segunda temporada de 'Euphoria'

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Após uma espera de três anos, o primeiro episódio da segunda temporada de 'Euphoria' está disponível no HBO Max. E algumas horas antes da estreia, a atriz protagonista da série, Zendaya, 25, resolveu alertar os seus 121 milhões seguidores no Instagram sobre os possíveis gatilhos que a série pode despertar em algumas pessoas. "Um lembrete para hoje à noite", escreveu na legenda de uma foto que trazia um retrato seu e o print de um pequeno texto. "Eu sei que já falei isso antes, mas quero reforçar para todos que 'Euphoria' é para um público adulto. Essa temporada, talvez ainda mais do que a anterior, é profundamente emocional e lida com assuntos que podem ser gatilhos ou difíceis de assistir", escreveu. A atriz, que ganhou um Emmy de melhor atriz por sua performance na série como a protagonista Rue, enfatizou a importância de respeitar os limites para cuidar da saúde mental. "Por favor, só assista se você se sentir confortável. Cuide-se e saiba que, de qualquer forma, você ainda é amado e eu ainda me sinto apoiada por você", concluiu. A série é indicada para maiores de 18 anos e trata de temas como dependência química, relacionamentos abusivos e violência de gênero.

