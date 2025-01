Gracyanne diz comer 1.200 ovos por mês e teve relação com personal

Giovanna é veterinária, e também usa suas redes, com mais de 100 mil seguidores, para dividir detalhes da rotina. "Eu tenho muito orgulho da mulher que ela se tornou, de tudo que já realizou. Tenho certeza de que ela vai agarrar e se jogar com tudo em mais essa oportunidade", afirma Gracyanne sobre a irmã.

Atualmente solteira, Gracyanne ficou casada com o cantor Belo entre os anos de 2011 e 2024. O fim do relacionamento foi marcado pelo envolvimento da influenciadora com Gilsão, seu personal trainer. Ele afirmou que os dois se envolveram apenas após o fim do casamento de Gracyanne e Belo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gracyanne Barbosa, 41, foi confirmada no elenco do BBB 25. Sua dupla na competição será a irmã, Giovanna Barbosa, 26.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.