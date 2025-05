Paolla Oliveira defende o aborto como um direito das mulheres

"Elas merecem e muito do prestígio que eu tive no Carnaval foi por estar perto da comunidade, por reverenciar essas mulheres com muito prazer e aprender com elas".

"Eu aprendi a me gostar e a reparar em outras mulheres com outras belezas possíveis".

A pressão estética também fez parte da conversa. Paolla falou sobre a "virada de chave" que a fez tornar-se uma artista com voz potente contra as críticas e os patrulhamentos em relação aos corpos femininos.

