Gracyanne Barbosa e a irmã, Giovanna, são confirmadas como dupla no BBB 25

Gracyanne Barbosa ficou conhecida no início dos anos 2000 como dançarina do grupo Tchakabum. Em 2011, se casou com o cantor Belo, com quem viveu por 16 anos. Os dois se separaram em 2024. Na época, ela teve um affair com Gilson de Oliveira, o Gilsão, que participou da última edição de A Fazenda, na Record.

Gracyanne, 42, e Giovanna, 26, são naturais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A caçula tem em comum com a irmã o gosto pela atividade física e também adora compartilhar sua rotina de exercícios nas redes sociais.

