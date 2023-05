'Gossip Girl': Post misterioso levanta suspeitas de que série vai voltar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - XOXO! "Gossip Girl" está de volta? As redes sociais da série deixaram os fãs em histeria após uma publicação misteriosa nesta terça-feira (16). Estaria a Garota do Blog jogando com os fãs?

"Bem-vindos de volta", diz a legenda da foto do elenco original publicada. A emissora da mensagem se dirige aos "Upper East Siders", uma referência aos personagens da série, moradores da zona mais nobre da cidade de Nova York.

A mensagem enigmática --que usa a mesma "persona" da série-- não para por aí: "Depois de um longo tempo longe, eu vejo que não levou muito para vocês sujarem as páginas em branco que eu lhes dei".

Fãs se manifestaram em todas as línguas nos comentários. "O que está acontecendo?" foi a fala mais comentada entre as mais de 3 mil manifestações no post em menos de uma hora. "Não brinquem... Eu vou processar vocês por estresse emocional", brincou a jornalista Ashlee Marie Preston.

A série original com Blake Lively e Leighton Meester foi ao ar no Warner Channel de 2007 a 2012, chegando também a ser exibida pelo SBT. Já o reboot, produzido pelo HBO Max em 2021, foi cancelado em janeiro de 2023 após duas temporadas.