Participação de Simone Mendes em Hora Faro é cortada por causa de blackface

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os fãs da cantora Simone Mendes estranharam a edição do programa Hora do Faro, da Record, exibido no último domingo (14). Ao longo da semana, ela foi anunciada em chamadas da atração como a personagem central do quadro Funcionário Famoso e depois cantaria no palco. Só que a sertaneja foi envolvida em uma polêmica relacionada ao blackface e acabou tendo a participação cortada.

O termo blackface surgiu no século 19 para definir atores brancos que encenavam papéis de negros no teatro, ambiente proibido para essas pessoas até meados do século 20, frequentemente em abordagem cômica ou pejorativa.

A ideia de caracterização de Simone foi proposta pela produção de Faro. Mas a repercussão negativa assustou a cantora já na quinta-feira (11), quando apareceram vários comerciais da atração nos intervalos da programação da emissora. De acordo com o site NaTelinha, a equipe da artista então pediu que não fosse exibido o quadro gravado na semana passada. Simone e Rodrigo Faro foram alvos de muitas críticas nas redes sociais.

No quadro, Rodrigo Faro leva sempre uma celebridade para assumir uma nova profissão e surpreender os fãs. Simone Mendes se caracterizou de organizadora de um evento de enfermagem para fazer uma surpresa a três admiradores: a recepcionista do próprio evento, uma enfermeira participante e outra convidada do encontro.

Ao fim da atração, seria exibida uma homenagem especial do Dia das Mães para a cantora no palco do programa. Por causa do corte, a emissora reprisou uma reportagem realizada por Faro em 2019 sobre a data comemorativa. A reportagem procurou as assessorias da Record e de Simone Mendes e não obteve respostas.