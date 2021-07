Gerson Brenner recebe carro adaptado, comprado por meio de vaquinha virtual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gerson Brenner, 61, recebeu neste sábado (3) o carro adaptado comprado com o dinheiro arrecadado de uma vaquinha online promovida por sua filha, Vitória Brenner, 23. Emocionada, ela postou um vídeo no qual mostra como aconteceu a entrega do veículo. "Minha ficha ainda não caiu e quando entregar vai continuar sem cair. Eu ainda não acredito", disse a jovem, enquanto aguardava pelo carro.

A carioca, que é filha do ator com a ex-dançarina Denize Taccto, enfeitou o carro com balões em formato de coração e se dirgiu à casa do pai. A princípio sem entender o que estava acontecendo, depois Brenner se emocionou com a surpresa, mandou beijo e aceitou dar a primeira volta no carro ao lado da filha.

Mais tarde, Vitoria usou a função Stories, do Instagram, para agradecer às pessoas que colaboraram na compra do veículo. "Quero agradecer a cada um que doou, compartilhou, fez isso acontecer. Vocês não têm noção da minha sensação de dever cumprido, da felicidade! Ele sorria. No início, ele ficou em choque. Aí, depois, a ficha foi caindo e ele ficando feliz. Muito obrigada de coração a cada pessoinha", disse ela.

Vítima de um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto há 23 anos, Brenner é cadeirante e tem diversas sequelas com as quais precisa lidar no dia a dia. Em maio, Vitoria anunciou, também por meio de suas redes sociais, ter conseguido arrecadar R$ 120 mil para adquirir o veículo.

"Não existe outra forma de começar esse post além de: Obrigada! Obrigada a você que compartilhou com os seus amigos, obrigada a você que doou o que pôde para fazer esse sonho acontecer. Obrigada por acreditarem na força de todos nós juntos por um único propósito", escreveu ela à época.