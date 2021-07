Criança Esperança já tem apresentadores para edição de 2021; veja quem são eles

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As cantoras Ivete Sangalo e Iza, o apresentador Luciano Huck, e a jornalista Maju Coutinho serão os apresentadores do show do Criança Esperança. O evento, que deve acontecer no dia 23 de agosto, terá o tema, "Educação é a Nossa Esperança", de acordo com a colunista Patrícia Kogut.

"A melhor ajuda e transformação que uma pessoa pode ter na vida é por meio da educação. Ela é nossa base, prepara o futuro, gera emprego, oportunidade, acaba com a fome. Ela que deixa as pessoas terem o direito de sonhar e ter esperança em um futuro melhor", disse o apresentador, no Caldeirão do Huck deste sábado (3).

Ao falar do Criança Esperança, Huck lembrou que o projeto existe há 36 anos e que nesse período transformou a vida de muitas crianças e jovens no Brasil. "Ao longo de todos esses anos foram mais de R$ 420 milhões arrecadados e só esse ano serão 105 projetos beneficiados", disse Huck, afirmando em seguida que as instituições que serão ajudadas em 2021 têm trabalho diretamente voltado à educação.

Ele desejou que, apesar de tudo de ruim trazido pela pandemia do coronavírus, as pessoas possam olhar para o próximo de forma solidária e estender a mão. "A educação muda vidas e quem doa é o agente dessa transformação", finalizou Huck.

O Criança Esperança é uma campanha nacional de mobilização social em prol dos direitos da criança e do adolescente, promovida pela Globo em parceria com a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Anualmente, são realizados shows que incentivam as doações feitas pelos telespectadores e por várias instituições.