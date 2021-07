Filho de Elizabeth Hurley é excluído de herança paterna avaliada em R$ 1,2 bilhão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Elizabeth Hurley, 56, teve uma desagradável notícia com a determinação da Justiça dos Estados Unidos que excluiu seu único filho, Damian Hurley, 19, da herança paterna. Especula-se que a parte do espólio do multimilionário produtor de cinema Steve Bing que caberia ao jovem seria de cerca de 180 milhões de libras (o correspondente a R$ 1.248 bilhão).

Além de Damian, Steve tinha outra filha, Kira Bonder, 21, com a ex-tenista norte-americana Lisa Bonder, 55, que também ficou de fora da herança do pai. Acredita-se, que o produtor esbanjou sua fortuna antes de se suicidar em junho de 2020, ao cair do 27º andar de um condomínio de luxo em Los Angeles, nos Estados Unidos.

De acordo com o Daily Mail, ele acreditava que os filhos teriam direito aos fundos fiduciários da família, avaliados em 200 milhões de libras (o correspondente a R$ 1.387 bilhão). Porém, o pai do produtor, Peter Bing, 90, conseguiu o direito de excluir os filhos de Steve, que nasceram fora de um casamento, e direcionou o montante aos dois filhos da irmã de Steve, Mary.

"Foi um resultado bizarro, visto que um grande número de crianças nos Estados Unidos agora nascem fora do casamento", dise Lisa. Já Elizabeth ressaltou que Steve queria que os filhos estivessem resguardados e que o pai dele [Peter] descumpriu o último desejo do filho.

"Steve lutou muito em seu último ano para que seus filhos fossem reconhecidos e repetidamente me disse como isso era incrivelmente importante para ele", disse a atriz. "Estou apenas aliviada que Steve nunca saberá que seu pai e a família de sua irmã foram bem-sucedidos em seu recurso contra o veredicto do julgamento original", concluiu.

Elizabeth namorou com Hugh Grant por 13 anos, rompendo o relacionamento em 2000. Pouco depois, ela passou a se relacionar com Bing e o namoro acabou quando ela ainda estava grávida de Damian. Ela atuou nos longas: "Austin Powers: Um Agente Nada Discreto" (1997), Austin Powers - O Agente "Bond" Cama (1999), e Endiabrado (2000).