Geraldo Luís passa por cateterismo após dor no peito e mal-estar: 'Susto'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Geraldo Luís, 50, contou neste sábado (20) que passou por um cateterismo cardíaco. O exame invasivo que averigua os vasos sanguíneos e o interior do coração foi feito no dia anterior ao relato, após o jornalista e apresentador ter picos de pressão alta e descontrole do diabetes.

"Agora está tudo bem! Ontem passei por um susto, pois tive uma dor pequena no peito seguida de um mal-estar que já sentia durante a semana toda", iniciou o jornalista e apresentador no Instagram. Ele buscou atendimento em um hospital de São Paulo, no qual fez uma série de exames, que diagnosticaram placas obstrutivas de gorduras nas artérias do coração.

Geraldo contou também que já tinha recebido alta e que foi orientado pela equipe médica a seguir o tratamento, que inclui mudanças no estilo de vida dele, em casa. "Mais uma vez Deus me salvando. Obrigado a meu filho que sempre segue como meu chão nessas horas tão importantes", finalizou o jornalista, agradecendo ao jovem João Pedro Sacramento, 21.

Tom Cavalcante, Simone e Simaria, Luiza Tomé e Renata Alves estão entre as celebridades que desejaram pronto restabelecimento ao jornalista. "Geraldo, você é um vencedor amigo, mais uma etapa e logo estará novo em folha!!! Fique com Deus", escreveu o cantor e apresentador Ronnie Von.

Em fevereiro, Geraldo também teve problemas de saúde. Ele precisou ficar internado por 22 dias após exames constatarem que os pulmões estavam comprometidos devido a Covid-19. Um mês após receber alta, o jornalista contou ter ficado com uma sequela da doença. "Perdi movimentos da perna direita. Agora só fisioterapia. Isso é a Covid", escreveu ele no Instagram Stories na ocasião.