Maquiagem com tons vibrantes é aposta da estação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) -Cores vibrantes e tons cada vez mais coloridos chegam para ficar nas produções de maquiagem que prometem ser a cara do verão. Olhos bem marcados, chamativos, estão entre as apostas para a estação mais aguardada do ano.

Kátia Araújo, artista da MAC Cosméticos Brasil, afirma que essa tendência pode ser uma resposta a uma estética mais pesada, que durante bastante tempo dominou tutoriais de beleza na internet. Agora, apesar de carregar nas cores, a maquiagem chega com uma proposta mais leve e "pode ser usada por quem quer que seja, totalmente democrática e inclusiva".

A produção colorida buscou inspiração na moda dos anos 1980 -aquela "sem medo dos excessos", nas palavras de Kátia. Para ela, o retorno da tendência em 2021 tem significado ainda maior. "Depois de um período nublado e nebuloso com a pandemia, vamos canalizar a energia solar e a necessidade de socializar e materializá-la em nossos rostos."

A empresária Nicole Oshima, 25 anos, conta que desde sempre apostou nas cores. "Eu sempre fiz maquiagens coloridas, sempre amei", afirma.

A estagiária Beatriz Mizuno, 22 anos, também já incorporou as cores ao seu dia a dia. Ela conta que notou quando esse tipo de produção começou a fazer sucesso no exterior e percebeu que o movimento começou a ganhar força no Brasil com a estreia da série "Euphoria" (HBO, 2019), que trazia personagens com maquiagem em cores neon e cheias de glitter. "Vou muito com as tendências", revela.

Outra que sempre gostou de se maquiar é a advogada e gestora cultural Caroleta Marinho, 38 anos. Na avaliação dela, além do fato de que a moda é cíclica, há agora uma maior atenção com os olhos, já que a máscara foi incorporada ao nosso cotidiano como medida essencial de proteção contra a Covid-19. "As pessoas voltaram a pintar muito os olhos, é a única parte que conseguimos mostrar."

Ela conta, ainda, que investe mas cores até mesmo no ambiente corporativo. "Já faz alguns anos que eu tenho usado bastante coisa colorida nos olhos. Apesar de eu ser advogada, consigo colocar algum toque colorido até no ambiente de trabalho", diz Caroleta.

A maquiadora da MAC, aliás, concorda e tenta incentivar as mulheres a desapegar daquilo que chama de "maquiagem social". "A cor vibrante pode aparecer nos lábios, olhos ou até bochechas", diz Kátia.

Caroleta conta que, tempos atrás, costumava misturar produtos para conseguir tons mais coloridos. De acordo com a maquiadora e criadora de conteúdo Karen Bachini, é fato que o mercado de cosméticos passou a investir mais no segmento nos últimos anos, de forma que hoje já existe uma boa variedade de produtos mais pigmentados. "Temos produtos excelentes nas nossas mãos", diz Karen.

Para quem se interessou pelas cores, mas não sabe bem por onde começar, a dica da criadora de conteúdo é simplesmente se jogar e "sair da caixinha". "Maquiagem é uma forma de arte e expressão."

Beatriz, por sua vez, recomenda combinar cores de sombra e delineador, por exemplo. "Geralmente eu gosto de combinar alguns tons de sombra e faço delineado colorido", diz ela, que costuma buscar inspiração em plataformas como o Pinterest ou até mesmo em capas de discos, "para fazer uma releitura".

Já Nicole diz que costuma testar as maquiagens antes, fazendo um "swatch" (comparativo) no braço para ver se as cores combinam. A advogada Caroleta tem uma dica boa para quem gosta de inovar -e também quer economizar. Ela aprendeu a usar seus cosméticos de diversas formas, diferentes até mesmo de sua função original: você pode testar um batom como delineador ou usar uma sombra como iluminador, por exemplo.

CUIDADOS COM A PELE

A dermatologista Mecleine Dantas, da empresa de dermatologia estética Sinclair, afirma que produtos com muito pigmento, como as sombras coloridas, têm maior potencial alérgico, por isso é preciso ficar atento. Ela diz, contudo, que a tecnologia é cada vez maior e que a maioria dos produtos comercializados atualmente são livres de parabenos e outros resíduos maléficos.

Segundo ela, uma boa rotina de skin care é fundamental para a saúde da pele. Para ajudar na produção, a dermatologista compartilha o passo a passo para uma boa rotina de cuidados.

PRÉ-MAQUIAGEM

O primeiro passo, antes da maquiagem, é fazer uma limpeza facial com um sabonete adequado para o tipo de pele, definido por meio de consultas com dermatologista.

Após a limpeza, é necessário hidratar a pele e utilizar um antioxidante, "que combate os radicais livres, gerados diariamente pela poluição, estresse e o próprio envelhecimento". Além disso, é recomendado aplicar um ácido noturno, também receitado por um dermatologista.

Também é indispensável usar protetor solar, ao menos duas vezes ao dia. Para quem sofre com manchas e melasmas, o ideal é aplicar quatro vezes. Na hora de fazer a maquiagem, também é importante que a pele esteja hidratada.

PÓS-MAQUIAGEM

Na hora de remover a maquiagem, o principal é garantir que todos os resíduos foram eliminados, a fim de evitar o surgimento de alergias e dermatites. O processo é simples: basta usar um demaquilante e, na sequência, lavar a pele com um sabonete adequado e aplicar um tônico.