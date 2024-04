Gabriela Prioli e Matheus Fernandes são os primeiros eliminados da Dança dos Famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabriela Prioli e Matheus Fernandes foram os primeiros eliminados da edição 2024 da Dança dos Famosos. A apresentadora e o cantor receberam as menores notas na repescagem realizada neste domingo (7) no Domingão com Huck (Globo).

Eles estavam disputando a permanência na competição com Lexa e Micael Borges, que se salvaram. Os quatro faziam parte do grupo D, que terminou a primeira fase --disputada com apresentações de dança realizadas de forma coletiva-- em último lugar.

Os participantes dançaram ao som de Barões da Pisadinha, que tocaram ao vivo no palco do programa. Os hits dançados foram, na ordem, "Tá Rocheda" (Micael com a professora Nathália Ramos), "Recairei" (Prioli com o professor Jefferson Bilisco), "Esquema Preferido" (Fernandes com a professora Aline Ramos) e "Basta Você Me Ligar" (Lexa com o professor Diego Basilio).

Micael terminou a noite em primeiro, com 59,3 pontos, seguido de Lexa, com 59 pontos. Prioli ficou com 58,7 pontos, enquanto Fernandes teve apenas 58,5 pontos. As pontuações são a soma das notas dos júris técnico e artístico, além da plateia.

As juradas artísticas convidadas foram as atrizes Giullia Buscacio e Camila Morgado, que vivem mãe e filha na novela "Renascer". Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha fazem parte do júri técnico, que é fixo.