Após assumir namoro, Rafa Kalimann chega acompanhada de ator ao próprio aniversário

Após assumir o romance com Allan Souza Lima, 38, ao publicar uma série de fotos dos dois juntos no final de março, Kalimann chegou acompanhada do ator. Os dois posaram juntos na entrada da festa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo (7), Rafa Kalimann aproveitou a folga nas gravações de "Família É Tudo" (Globo) para comemorar seu aniversário de 31 anos. A influenciadora digital e ex-BBB, que faz sua estreia em novelas, reuniu diversos famosos em uma festa realizada em uma mansão no bairro de Santa Teresa, na zona sul do Rio de Janeiro.

